Apple sposta l'attenzione da Vision Pro agli occhiali intelligenti

Il notoriamente costoso Vision Pro non è esattamente diventato il successo di successo che Apple sperava. In effetti, il progetto è in gran parte passato in secondo piano man mano che altre priorità aziendali hanno preso il sopravvento. Secondo nuovi rapporti, Apple sta ora cambiando la sua strategia, piuttosto che raddoppiare il Vision Pro, si dice che l'azienda stia mettendo in pausa lo sviluppo e reindirizzando gli sforzi verso un paio di occhiali intelligenti.

Le vendite del Vision Pro sono state deludenti, con gli analisti che hanno incolpato il prezzo elevato. I consumatori semplicemente non hanno creduto alla visione della realtà mista di Apple al ritmo previsto dall'azienda. Invece, secondo quanto riferito, Apple sta lavorando a un progetto interno noto come "N50", il cui rilascio è previsto entro due anni. Questi occhiali dovrebbero essere dotati di fotocamere, microfoni e controllo vocale, ma non di display integrato, essenzialmente un rivale diretto degli occhiali intelligenti Ray-Ban di Meta.

Apple non sta abbandonando completamente il Vision Pro, ma il cambiamento di attenzione suggerisce che l'azienda vede un maggiore potenziale di mercato di massa negli occhiali intelligenti rispetto a un auricolare premium proibitivo.