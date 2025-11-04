Apple sviluppa un laptop Mac economico per competere con i Chromebook, riporta Bloomberg News

HQ

Apple si sta preparando ad entrare per la prima volta nel mercato dei laptop a basso costo, con l'intenzione di rilasciare un Mac economico nella prima metà del prossimo anno, secondo Bloomberg News.

Il nuovo dispositivo, con il nome in codice J700, è progettato per attirare studenti, aziende e utenti occasionali che navigano principalmente sul Web, modificano documenti o eseguono lavori multimediali leggeri. Apple spera anche di conquistare i potenziali acquirenti di iPad che preferiscono un'esperienza laptop tradizionale.

Un Mac più economico costruito con la potenza dell'iPhone

Secondo Bloomberg, il nuovo Mac avrà un prezzo ben al di sotto dei 1.000 dollari utilizzando componenti meno avanzati, tra cui un processore per iPhone e un display LCD di fascia bassa leggermente più piccolo di 13,6 pollici. Sarebbe la prima volta che Apple utilizza un chip iPhone in un Mac, anche se i test interni suggeriscono che supera il vecchio processore M1 dell'azienda.

Il laptop è attualmente in fase di test e produzione iniziale con fornitori esteri, aggiunge il rapporto. Il Mac più economico di Apple al momento è il MacBook Air M4, a partire da $ 999 o $ 899 con uno sconto per studenti.

Ciò consentirebbe al gigante della tecnologia di competere direttamente con i Chromebook e i PC Windows entry-level di Google, espandendo la sua portata oltre il premium. Cosa ne pensa? Buono o cattivo? Fatecelo sapere nei commenti.