Apple svela il nuovo accessorio tascabile per iPhone

HQ

Dai kit da viaggio da $ 100 ai cinturini da $ 60, Apple sa che i suoi clienti pagheranno un prezzo decente per il proprio marchio di accessori. Sono una dichiarazione tanto quanto vengono utilizzati per la funzione prevista, e lo stesso vale per il nuovo iPhone Pocket.

L'accessorio è stato disegnato da Issey Miyake ed è disponibile in una forma lunga e corta. La tasca più corta per iPhone è più simile a un cinturino da polso trapuntato e costa $ 149,95, mentre la variante più lunga può passare sopra la spalla e ti costerà $ 229,95.

L'iPhone Pocket è una mini cartella per il tuo iPhone, essenzialmente. Non offre molto in termini di funzionalità, ma come nel caso di molti accessori Apple, presto sarà un'incredibile dichiarazione di moda per coloro che sono disposti a separarsi da $ 230.

Apple

Annuncio pubblicitario: