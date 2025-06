Apple svela l'innovazione del software Liquid Glass

HQ

Durante il recente Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple è salito sul palco per rivelare una serie di informazioni su ciò che il futuro riserva ai suoi vari dispositivi. Una delle grandi parole chiave di quest'anno è stata Liquid Glass, descritta come una nuova innovazione software che mira a rendere i sistemi iOS ancora più espressivi.

In un comunicato stampa, Apple osserva che Liquid Glass è un "bellissimo nuovo design software che rende le app e le esperienze di sistema più espressive e piacevoli, pur essendo immediatamente familiari". Questo è anche un materiale traslucido che "riflette e rifrange l'ambiente circostante, mentre si trasforma dinamicamente per aiutare a portare maggiore attenzione al contenuto, offrendo un nuovo livello di vitalità attraverso controlli, navigazione, icone delle app, widget e altro ancora".

Liquid Glass è pronto a fare il suo grande debutto sui sistemi operativi ora unificati, tutti impostati al 26 posto, ovvero iOS 26 e macOS 26, ed è descritto come il suo "aggiornamento di design più ampio di sempre". Consentirà una maggiore interazione con "gli elementi più piccoli con cui gli utenti interagiscono ogni giorno, ", il tutto fornendo modi per aggiornare i design delle app, le barre delle schede, le barre laterali, e questo vale anche per l'intera famiglia Apple, che si tratti di telefono, iPad, Mac, TV, Watch e così via.

Per coloro che si chiedono quando Liquid Glass sarà disponibile per tutti, si prevede che corrisponda al formato di rilascio tipico di Apple e arrivi a settembre con il nuovo importante aggiornamento software. L'elenco esatto dei prodotti che supporteranno il software deve ancora essere confermato.