Apple tra le aziende che si rifiutano di installare un'app spia indiana

In una mossa orwelliana, l'India ha deciso di copiare la Russia e di pretendere ai produttori di telefoni di preinstallare l'app "Sanchar Saathi", che, nonostante sembri qualcosa della prima infanzia degli smartphone e abbia funzionalità molto basilari, sembra una vera app spia, e il fatto che non possa essere eliminata non aiuta. L'app viene promossa come un aiuto per aiutare gli utenti a prevenire le frodi, proteggere contro il furto di telefoni e promuovere i servizi governativi generali.

La richiesta è stata fatta direttamente ad Apple, Samsung Xiomi e a numerosi altri grandi marchi di smartphone dal governo indiano il 28 novembre, con una finestra di conformità di 90 giorni. Questo include anche i telefoni esistenti che lo ricevono tramite aggiornamenti software

Secondo fonti intervistate da Reuters, Apple è estremamente preoccupata per la sorveglianza degli utenti, seguendo così il clamore pubblico generale, poiché gli oppositori politici dell'amministrazione Modi e i sostenitori della privacy sono molto preoccupati per i +700 milioni di utenti di smartphone stimati attivi in India.

Queste preoccupazioni sono state rafforzate da una chiara differenza nei messaggi, poiché fonti interne di Reuter afferma che la richiesta fatta ad Apple includeva che l'app non può essere eliminata né disabilitata, mentre ieri il ministro indiano delle telecomunicazioni J.M. Scindia ha affermato che l'app era volontaria e "facilmente cancellabile" - il che va contro la direttiva inviata ad Apple e ad altri che, secondo Reuters, includeva la formulazione "le sue funzionalità sono non disabili o limitati."

Le fonti hanno anche rivelato che Apple ha ulteriori preoccupazioni di sicurezza oltre a quelle sulla privacy, per la loro piattaforma iOS, qualora una direttiva del genere venisse applicata, e non è in alcun caso disposta a seguire la direttiva indiana.

Google e Apple, entrambe con produzione locale e vendite in forte crescita nella regione, non hanno risposto a nessun media che richiedeva commenti al momento della stesura.