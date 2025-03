Apple TV+ annuncia che Severance tornerà per una terza stagione

HQ

Era da un po' che ci aspettavamo novità su questo fronte, considerando il plauso della critica che ha circondato la seconda stagione di Severance e i discreti dati di spettatori, nonostante le difficoltà generali di Apple TV+...

Ma ora è ufficiale, la serie drammatica Severance, che oggi ha offerto il suo finale della seconda stagione, tornerà per una terza stagione. Questo è stato affermato in un breve trailer che potete vedere qui sotto.

HQ

Non abbiamo ancora ulteriori informazioni sull'eventuale ritorno dello show, a parte l'ipotesi che il cast principale riprenderà tutti i loro ruoli. Inoltre, non è chiaro quando Apple spera che Severance tornerà sul suo streamer, ma molti sperano già nel 2026 e non in un'attesa lunga come tra le prime due stagioni.