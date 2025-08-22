Apple TV+ sta diventando più costosa in alcuni mercati selezionati

HQ

Apple TV+ sta diventando di nuovo più costosa. A partire dal 21 agosto 2025, il servizio di streaming di Apple ora costa $ 12.99 al mese negli Stati Uniti, rispetto a $ 9.99. I nuovi clienti devono affrontare immediatamente il cambiamento, mentre gli abbonati esistenti vedranno la bolletta più alta entro i prossimi 30 giorni.

Apple ha anche confermato che "mercati internazionali selezionati" vedranno un aumento simile, anche se il piano annuale da $ 99,99 e i pacchetti Apple One (a partire da $ 19,95 al mese) rimangono invariati. Apple TV+ continua a distinguersi come l'unico grande servizio di streaming senza un livello più economico supportato da pubblicità.

Questo è il secondo grande balzo dei prezzi in meno di due anni: l'ultimo è arrivato nell'ottobre 2023, anch'esso con un aumento di 3 dollari. Il tempismo è notevole: l'annuncio arriva solo un giorno dopo che Apple ha rilasciato il trailer della quarta stagione della sua serie di punta The Morning Show, e tra le notizie secondo cui la società potrebbe non rinnovare il suo accordo di Friday Night Baseball con la Major League Baseball.

Tuttavia, Apple TV+ sta cavalcando l'onda del successo di critica. Ted Lasso tornerà ufficialmente per una quarta stagione, Severance guida la corsa agli Emmy 2025 con 27 nomination e la matricola The Studio ha battuto i record con 23 nomination. Aggiungete originali acclamati come Slow Horses, Shrinking e Chief of War, oltre a film del calibro di Oscar come Napoleone e Killers of the Flower Moon, e Apple sta chiaramente posizionando il suo streamer come prestige-first, anche se gli abbonati devono pagare un po' di più per il privilegio.

Sei abbonato ad Apple TV+?