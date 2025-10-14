Apple TV+ è in fase di rebranding

HQ

Apple TV+ sta subendo un rebranding, ma in realtà non sta cambiando molto. Lo streamer di sei anni d'ora in poi sarà conosciuto solo come Apple TV (che è, secondo le mie ricerche, il modo in cui tutti lo chiamavano comunque).

"Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV, con una nuova vibrante identità," Apple ha dichiarato in un comunicato stampa in merito all'uscita di F1 sul servizio di streaming (tramite Variety). Apple non ha risposto alle richieste di ulteriori commenti.

Non è del tutto nuovo che gli streamer cambino nome nel tempo. Dai un'occhiata a HBO Max, per esempio. Sembra che ogni due settimane la Warner Bros. dia un'occhiata al logo, al nome o a qualcos'altro per lo streamer e voglia cambiarlo.

Apple TV+, o Apple TV, come la chiameremo ora, è iniziata nel novembre 2019 e da allora ha impressionato gli spettatori con spettacoli e film con grandi star. Nonostante i cast di serie A, Apple TV sembra aver raggiunto il meglio di sé negli ultimi anni con successi come Severance, Slow Horses e The Studio.