Apple TV inizia a stuzzicare la sua serie Neuromancer, un trailer sembra essere vicino

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Per quanto riguarda l'estetica cyberpunk, forse non ci sono opere migliori che definiscano quella della saga Neuromancer di William Gibson. Questa trilogia di libri principali e racconti brevi che lo accompagnano ha davvero gettato le basi per il tema cyberpunk che conosciamo così bene oggi, ed è per questo che è piuttosto entusiasmante che la serie di libri sia in fase di adattamento da parte di Apple TV.

Il progetto è stato annunciato tempo fa, con le riprese iniziate esattamente un anno fa (2 luglio 2025), e ora è chiaro che Apple TV si sta preparando a mostrare ancora di più dalla serie. Un teaser è stato condiviso sui social media con una TV CRT con una sequenza di avvio di Ashpool 1, tutto prima che venga condiviso un messaggio relativo all'apertura del libro Neuromancer.

"Il cielo sopra il porto era del colore della televisione, sintonizzato su un canale morto."

Questo è tutto ciò che è stato condiviso, ma senza dubbio indica che ulteriori informazioni sono all'orizzonte immediato, probabilmente con un trailer e una finestra di uscita ferma che presto sarà offerta ai fan. Inutile dirlo, restate sintonizzati.