Apple TV mostra il primo assaggio dello spin-off di For All Mankind, Star City, a tema sovietico

Oggi c'è una grande ricchezza di contenuti disponibili su Apple TV, con sempre più progetti aggiunti settimanalmente. A tal fine, con For All Mankind prossimamente alla fine, i creatori si stanno allontanando dalla corsa americana per raggiungere le stelle per esplorare invece come i sovietici si siano concorsi per tale gloria, tutto sotto forma della serie spin-off nota come Star City.

In anteprima su Apple TV il 29 maggio, lo show introdurrà un nuovo lato della storia ed esplorerà come la Russia sovietica abbia formato il suo programma spaziale con l'intento di battere gli Stati Uniti nelle stelle. Naturalmente, sarà uno stile di serie molto diverso, con un focus sull'architettura a blocco e sulle nevicate invernali rigide, e un team di scienziati che affronterà la pressione di un governo esigente che non si fermerà davanti a nulla per battere gli americani.

Finora è stato condiviso solo un breve teaser di Star City, ma potete vederlo qui sotto. Un trailer completo probabilmente apparirà a maggio o fine aprile, man mano che ci avviciniamo alla prima il 29 maggio.