Apple TV+ rilascia il trailer di uno straziante dramma sugli incendi The Lost Bus

Il regista candidato all'Oscar Paul Greengrass torna con The Lost Bus, un avvincente dramma basato sui fatti su uno scuolabus coinvolto in uno degli incendi più letali d'America. Matthew McConaughey interpreta un autista disperato che cerca di sfuggire alle fiamme, aiutato da un coraggioso insegnante interpretato da America Ferrera. Insieme, combattono per salvare 22 scolari da un inferno di fiamme.

La storia è ispirata a eventi reali e si basa sull'acclamato libro di Lizzie Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire. La sceneggiatura è stata scritta da Greengrass e Brad Inglesby (Mare of Easttown), che funge anche da produttore insieme a Gregory Goodman, Jason Blum (Blumhouse Productions) e Jamie Lee Curtis (Comet Pictures).

The Lost Bus sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival di quest'anno prima di debuttare in esclusiva su Apple TV+ il 3 ottobre. Il trailer appena rilasciato promette un'esperienza visiva cruda e snervante che potrebbe benissimo diventare una delle uscite più intense ed emotive di questo autunno.