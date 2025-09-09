Apple Watch Series 11 debutta con avvisi salvavita sulla pressione sanguigna

HQ

Piccoli ma significativi aggiornamenti sono stati a lungo il mantra di Apple quando si tratta di smartwatch e il 2025 non fa eccezione. Invece di una revisione radicale, il nuovo Apple Watch Series 11 si concentra sull'essere la versione più completa e completa di sempre, in particolare per gli utenti attivi e attenti alla salute.

La caratteristica principale sono gli avvisi sulla pressione sanguigna, in grado di avvisare gli utenti di una potenziale ipertensione. Apple stima che oltre un milione di persone potrebbero ricevere un allarme precoce entro il primo anno, salvando potenzialmente vite umane e consolidando ulteriormente l'orologio come un serio strumento per la salute. La Serie 11 è inoltre dotata di un display più resistente ai graffi, supporto 5G, nuovi quadranti e, dopo anni di limitazione a 18 ore, una durata della batteria potenziata di 24 ore. Questo lo avvicina alla resistenza dell'Apple Watch Ultra.

Per coloro che dormono con l'orologio, Apple sta anche introducendo i punteggi del sonno, una funzione disponibile da tempo nelle app di terze parti ma ora completamente integrata nell'ecosistema di Apple. L'Apple Watch Series 11 verrà lanciato il 19 settembre, con prezzi a partire da 399 USD.

Oltre alla Serie 11, Apple ha presentato anche il nuovo Watch Ultra 3. Sebbene sembri quasi identico al suo predecessore, sottili modifiche fanno la differenza. Il display è leggermente più grande con cornici più sottili, che lo rendono più moderno senza aumentare le dimensioni della cassa.

L'Ultra 3 ottiene anche la connettività 5G e il suo aggiornamento più gradito arriva sotto forma di durata della batteria. Mentre il modello precedente durava ufficialmente 36 ore, l'Ultra 3 ora si estende a 42 ore, in due giorni interi di utilizzo regolare. Questo lo rende ancora più affidabile sia come smartwatch per tutti i giorni che come orologio da avventura.

Anche l'Apple Watch Ultra 3 arriverà nei negozi il 19 settembre, al prezzo di 799 USD. Con questi miglioramenti, sembra destinato a rafforzare la sua posizione di smartwatch Apple più premium e durevole di sempre.

Quindi, uno dei nuovi smartwatch di Apple ti tenta?