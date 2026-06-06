Apri un caffè nel tuo vecchio quartiere in Froggy Brews ' nuova demo
Questo adorabile e accogliente gioco ti vede interpretare una rana in un mondo magico.
Tornare nella tua vecchia città natale può far risvegliare ogni tipo di sentimento. Siamo tutti connessi al luogo in cui siamo cresciuti in un modo o nell'altro, e Froggy Brews esplora questa idea di connessione, offrendoci un gioco casual e accogliente in cui gestiamo una sala da tè.
A Bloomville, Froggy torna per vedere cosa offre il suo vecchio quartiere. Preparerai il tè, cercherai risorse ed esplorerai il mondo che ti circonda. Come annunciato alla presentazione di stasera wholesome showcase, è disponibile una nuova demo, che mostra nuovi personaggi, sistemi di decorazione a forma di tè, oltre a uno sguardo sul mondo e sulle sue storie.
Froggy Brews è ancora in fase di sviluppo, ma quando uscirà sarà disponibile su PC tramite Steam, Itch.io, Epic Games Store, così come su Nintendo Switch e Switch 2, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.