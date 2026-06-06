Apri un caffè nel tuo vecchio quartiere in Froggy Brews ' nuova demo

Tornare nella tua vecchia città natale può far risvegliare ogni tipo di sentimento. Siamo tutti connessi al luogo in cui siamo cresciuti in un modo o nell'altro, e Froggy Brews esplora questa idea di connessione, offrendoci un gioco casual e accogliente in cui gestiamo una sala da tè.

A Bloomville, Froggy torna per vedere cosa offre il suo vecchio quartiere. Preparerai il tè, cercherai risorse ed esplorerai il mondo che ti circonda. Come annunciato alla presentazione di stasera wholesome showcase, è disponibile una nuova demo, che mostra nuovi personaggi, sistemi di decorazione a forma di tè, oltre a uno sguardo sul mondo e sulle sue storie.

Froggy Brews è ancora in fase di sviluppo, ma quando uscirà sarà disponibile su PC tramite Steam, Itch.io, Epic Games Store, così come su Nintendo Switch e Switch 2, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.