Aqua Jet fa il suo tuffo in Arcade Archives 2

Hamster Corporation continua a rispolverare vecchi classici dagli archivi di Namco, e ora è il turno di Aqua Jet. Si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato che, per vari motivi, non è mai arrivato su console ed è rimasto chiuso nelle sale giochi. Il suo prossimo lancio farà parte di Arcade Archives 2, che ci ha già portato eccellenti porting di Ridge Racer e Air Combat 22.

Proprio come i due titoli precedenti, Aqua Jet girava sull'hardware System 22 di Namco, che si è fatto un nome alla fine degli anni '90 grazie ai suoi poligoni mappati con texture e al frame rate costante. Anche il cabinato arcade originale di Aqua Jet offriva un'esperienza unica: i giocatori si trovavano su una moto d'acqua che potevano inclinare da un lato all'altro, mentre l'aria fresca soffiava in faccia per simulare la velocità.

Quindi dare a questo gioco un po' di tempo sotto i riflettori è atteso da tempo, anche se arriva senza il "potenziamento della velocità alimentato dai fan". È un vero gioiello di un'epoca passata e qualcosa che ogni fan delle corse arcade spensierate e semplici dovrebbe provare.

Prenderai Aqua Jet?