Aquaman si allea con Jeff the Land Shark nell'ultimo fumetto Marvel Infinity

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Nonostante siano concorrenti accaniti in tutti i settori dell'industria dell'intrattenimento, Marvel e DC non hanno paura di allearsi e mettere insieme i loro immensi portafogli di personaggi. A tal fine, una delle ultime collaborazioni include storie one-shot su scala più piccola, inclusi in passato come Thor e Shazam!, e ora la prossima opzione ci porta in profondità sotto le onde dell'oceano.

Il crossover che tutti aspettavate è finalmente arrivato, mentre Jeff lo Squalo Terrestre e Aquaman si uniscono per un'avventura che vede la coppia affrontare Ken il Kaiju, che ha terrorizzato Coney Island. La sinossi completa spiega quanto segue.

"In It is Jeff/Aquaman, non è un giorno in spiaggia quando Ken il Kaiju terrorizza Coney Island! Ci vorrà l'alleanza acquatica che avete solo osato sognare a ribaltare le sorti, mentre il Land Shark preferito da tutti, Jeff, e il leggendario Aquaman si uniscono per salvare la situazione!"

Questo fumetto crossover è ora disponibile per la lettura su Marvel Unlimited, ma se preferisci una copia cartacea, sarà venduto nei negozi di fumetti dal 22 aprile. Per quanto riguarda i creativi dietro il progetto, Kelly Thompson, creatrice di Jeff the Land Shark, è la sceneggiatrice, mentre Andres Genolet è l'artista e l'artista della copertina. Come sulla copertina, potete vedere questo qui sotto.

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