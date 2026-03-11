Aramco avverte di una "catastrofica" interruzione del mercato petrolifero se Hormuz rimarrà chiuso

HQ

La compagnia petrolifera statale saudita Aramco ha avvertito di gravi conseguenze per i mercati petroliferi mondiali se lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso nel contesto del conflitto in corso tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Sebbene l'azienda possa deviare circa il 70% delle sue esportazioni di greggio attraverso il gasdotto est-ovest verso il Mar Rosso e attingere alle riserve immagazzinate, il suo CEO Amin Nasser ha dichiarato (tramite The Guardian) che la disruption è "di gran lunga la crisi più grande che l'industria petrolifera e del gas della regione abbia mai affrontato."

Le spedizioni di petrolio attraverso questa stretta via d'acqua sono state in gran parte bloccate dai tempi degli attacchi statunitensi sull'Iran di 11 giorni fa, che hanno rimosso circa 20 milioni di barili dai mercati globali ogni giorno. I prezzi sono saliti brevemente a 119 dollari al barile, prima di scendere a 85 dollari, poiché gli investitori hanno reagito alle dichiarazioni di Donald Trump che suggeriva che il conflitto potrebbe finire presto. Aramco sta aumentando le spedizioni attraverso il suo gasdotto Mar Rosso per soddisfare la domanda dei clienti, ma ha avvertito che le riserve di stoccaggio sono solo una soluzione temporanea.

L'Agenzia Internazionale dell'Energia e i leader del G7 stanno monitorando la situazione, con discussioni in corso su possibili rilasci di emergenza dalle scorte di petrolio per stabilizzare il mercato. Nasser ha sottolineato che se la disordinazione continuasse, le conseguenze per l'economia globale sarebbero "drastiche."