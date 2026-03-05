Arbeloa chiede pazienza a Huijsen e Mastantuono: "Ricordo Vinícius quando arrivò..."

HQ

Il Real Madrid affronterà un'altra sfida domani: una visita a Balaídos per affrontare il Celta de Vigo, sapendo che solo una vittoria manterrà vive le speranze di lottare per la LaLiga, dopo due sconfitte consecutive che li lasciano a quattro punti dal Barcellona. In mezzo a tutta la negatività intorno alla squadra, aggravata dalla cattiva gestione del infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé e dall'infortunio scioccante di Rodrygo che lo terrà lontano dai campi fino al 2027, Álvaro Arbeloa voleva mandare un messaggio di speranza ai tifosi stanchi, in particolare riguardo a due giocatori: Franco Mastantuono e Dean Huijsen.

Entrambi i giocatori sono arrivati al Real Madrid la scorsa estate, con grandi speranze, ma non sono riusciti a essere all'altezza delle aspettative. Mastantuono è stato addirittura sospeso per due partite per aver insultato l'arbitro durante la partita di lunedì scorso, e anche Huijsen (così come Álvaro Carreras) salteranno la partita di venerdì a causa di una pila di cartellini gialli.

"La squadra Juvenil A è piena di giocatori della stessa età di Mastantuono (18), e Huijsen potrebbe giocare per il Castilla, data la sua età (20)", ha detto il tecnico del Real Madrid. "Ricordo cosa si disse di Vinicius quando arrivò, e guardalo ora con due titoli di Champions League e come uno dei migliori giocatori al mondo."

"Dobbiamo essere molto pazienti. Giocare per il Real Madrid significa giocare per il club più impegnativo del mondo; Non è come nessun altro. Hanno la mia piena fiducia e sono incredibilmente talentuosi. Mi piacerebbe che i tifosi capissero di cosa è capace ogni giocatore, che si prendessero cura di loro, li incoraggiassero e, soprattutto, pretendessero loro duro lavoro e impegno. Per incoraggiarli a commettere errori, perché lo faranno; Il football è uno sport di errori."

"Ci aspettano delle splendide serate con loro", ha detto Arbeloa. Non sarà domani sera, con entrambi i giocatori assenti; ma ci sono alcune date chiave questo mese, tra cui due duelli con il Manchester City in Champions League e un derby contro l'Atlético de Madrid il 22 marzo.