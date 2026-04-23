Arbeloa nega ogni ostilità verso Carvajal al Real Madrid per preoccupazioni che possa saltare la Coppa del Mondo

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Le possibilità del Real Madrid di vincere il campionato si riducono ogni giorno mentre il Barcellona non scende nemmeno una volta, nonostante l'infortunio di Lamine Yamal, ma devono continuare nonostante sappiano che chiuderanno la stagione senza trofei. Ora, la maggior parte dei loro giocatori guarda avanti, verso i Mondiali, e Dani Carvajal, capitano della squadra spagnola, sa che giocare buone partite con il Madrid è l'unica opzione che gli resta per entrare nella rosa di Luis de la Fuente.

È strano che molti trovano il fatto che l'allenatore Álvaro Arbeloa non stia dando molti minuti a Carvajal con la squadra, relegata a un sostituto di Trent Alexander-Arnold. Martedì scorso, dopo una vittoria per 2-1 contro l'Alavés, ad Arbeloa è stato chiesto perché non stesse concedendo a Carvajal più minuti di gioco. "Ho 20 o 23 giocatori. Penso che qualsiasi giocatore del Real Madrid abbia una possibilità di andare ai Mondiali, e penserò a cosa è meglio per la mia squadra", una risposta che ora considera "piuttosto brusca e seria", ma perché era una domanda che lei ha ritenuto fuori luogo e ha negato qualsiasi ostilità verso Carvajal.

"Non è stata una risposta brusca riguardo a Dani Carvajal. Puoi vedere tutte le mie risposte quando ho parlato di lui. Puoi chiedere a tutti i miei giocatori come parlo di Carvajal davanti al gruppo", ha detto giovedì mattina, in una conferenza stampa prima della prossima partita contro il Betis venerdì. "Stanno cercando di assegnarmi ingiustamente un ruolo con Carvajal.

Condividiamo lo spogliatoio e la stessa posizione, e nonostante quello che dicono molti, ho sempre avuto un buon rapporto con lui, l'ho sempre trattato con affetto. Chiunque pensi che io faccia le formazioni per motivi personali deve essere qualcuno che lo farebbe. Faccio fatica a credere che un allenatore al mondo non faccia line-up per motivi calcistici", ha aggiunto (tramite EFE).

Perché Carvajal e Arbeloa non vanno d'accordo?

Alcuni presumono che Arbeloa abbia scelto di mettere in panchina Carvajal a causa della rivalità tra i due giocatori, che hanno giocato insieme tre stagioni al Real Madrid, tra il 2013/14 e il 2015/16. Nonostante abbiano vinto due Champions League insieme, entrambi hanno giocato nella stessa posizione, terzino destro, e Carvajal ha finito per prendere un ruolo da titolare e spostare Arbeloa in panchina. Arbeloa ha concluso la sua carriera giocando solo tre partite con il West Ham United la stagione successiva.

Quasi senza opzioni per lottare per la LaLiga, il rapporto tra Arbeloa e Carvajal è l'ultima narrazione divertente per il Real Madrid nell'ultimo mese di stagione. Pensi che Carvajal sarà convocato per quella che probabilmente sarà la sua ultima Coppa del Mondo?