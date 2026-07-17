Arbitro della finale Spagna vs. Argentina Mondiale rivelato: Chi è Slavko Vinčić

HQ

La FIFA ha confermato l'arbitro che arbitrerà la finale della Coppa del Mondo Spagna vs. Argentina domenica: lo sloveno 47enne Slavko Vinčić, un arbitro molto stimato che ha arbitrato, tra le altre partite importanti, la finale di Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray nel febbraio 2025 e la finale di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers. Altre partite chiave per il Vincic includono un pareggio 0-0 ai Mondiali per club tra River Plate e Monterrey la scorsa estate, che ha visto nove cartellini gialli e uno rosso.

Ha anche arbitrato due partite in questa Coppa del Mondo, inclusa una tra Paraguay e Turchia che ha portato Miguel Almirón a essere il primo giocatore espulso per espulsione per essersi coperto la bocca parlando con un rivale, quella che a volte viene chiamata la legge Prestianni.

Vinčić ha arbitrato solo una partita con l'Argentina che si è conclusa con una sconfitta scioccante: una sconfitta per 2-1 contro il Qatar nella prima partita della fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Ha arbitrato cinque partite con la Spagna, e nessuna è stata una sconfitta: un 2-2 contro la Colombia nel 2017, uno 0-0 contro la Svezia a UEFA Euro 2020, una vittoria per 2-1 contro l'Italia nelle semifinali della Nations League 2023 e due partite a UEFA Euro 2024: 1-0 contro l'Italia e 2-1 contro la Francia in semifinale.