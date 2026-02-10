Arbitro di calcio tedesco subisce un'aggressione omofoba pochi giorni dopo aver fatto pubblicamente la proposta al suo fidanzato

HQ

Un attacco omofobo ha scioccato il calcio tedesco: l'arbitro 27enne Pascal Kaiser, diventato virale il 30 gennaio quando ha chiesto al suo ragazzo di sposarlo prima di una partita di Bundesliga tra FC Köln e VfL Wolfsburg, che si è conclusa 1-0 per la squadra locale. Nella notte tra sabato e domenica 8 febbraio, Kaiser fu aggredito da tre uomini mentre fumava nel suo giardino.

Kaiser ha pubblicato una foto in ospedale, dove è stato ricoverato dopo aver subito una ferita all'occhio destro. La polizia afferma che i motivi dell'aggressione rimangono poco chiari. Ma da quando il momento è diventato virale, Kaiser (che ha bloccato il suo account Instagram) ha ricevuto minacce e il suo indirizzo di casa è trapelato.

La politica spagnola Carla Antonelli ha raccontato la storia, spiegando che Kaiser aveva già avvisato la polizia locale a causa delle minacce e che gli avevano detto che non era in pericolo immediato. "È un messaggio terribile; se ti rendi visibile, ti batteremo di nuovo nell'armadio".

Kaiser è uno dei pochi arbitri apertamente LGBT nel football professionistico, dichiarandosi bisessuale nel 2021. Il momento della proposta di matrimonio, pubblicato dal FC Köln, così come avvenne nel loro stadio, ha ricevuto oltre 180.000 like. Partecipando a Schwulissimo, un punto queer in Germania (tramite Attitude), Kaiser ha detto che la sua missione era "creare visibilità, essere una voce e incoraggiare persone che non sono ancora abbastanza coraggiose da farsi sentire."