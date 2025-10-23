Arbitro di EuroBasket arrestato in Serbia con sospetti legami con la criminalità organizzata

HQ

Uroš Nikolić, un arbitro di basket che lavora nella ABA League (composta da paesi ex Jugoslavia), nelle competizioni nazionali serbe e anche nelle partite di alto livello in EuropaLeague, è stato arrestato mercoledì dopo che la polizia ha trovato 250.000 euro nel suo appartamento, segnalati da organi di stampa serbi locali, tramite Eurohoops.

Secondo una di queste fonti, Nikolic era una delle dieci persone arrestate in Serbia, sospettate di legami con un gruppo criminale organizzato. Altri arrestati sono sospettati di reati tra cui disturbo dell'ordine pubblico e omicidio.

Uroš Nikolić, 39 anni (da non confondere con un giocatore serbo di 38 anni con lo stesso nome, ancora in attività nel club serbo SPD Radnički) è presente in EuroLeague dal 2019, tra cui le Final Four del 2021 e del 2024, e questo mese ha lavorato come arbitro in una partita tra Real Madrid e Olympiacos a Madrid.