ARC Raiders annuncia la sua data di uscita, quattro anni dopo il suo annuncio iniziale

ARC Raiders, una nuova IP annunciata tempo fa, ai The Game Awards 2021, ha richiesto più tempo del previsto, ma è finalmente (quasi) pronta per il lancio. Questo sparatutto di estrazione in terza persona di Embark Studios, team svedese fondato dal veterano di EA e DICE Patrick Söderlund, verrà lanciato a ottobre.

Lo sviluppo del gioco è stato accidentato ed è passato da uno sparatutto cooperativo gratuito a un gioco a pagamento con elementi di PvP e PvE. I recenti playtest, tuttavia, hanno avuto successo e i fan si aspettavano persino un calo delle ombre.

Non è successo, poiché ARC Raider verrà lanciato il 30 ottobre su PC e console. Sei entusiasta di questo sparatutto multiplayer fantascientifico?