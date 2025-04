ARC Raiders Anteprima hands-on: Cerca, sopravvivi, prospera

HQ

In un mondo che è stato devastato da macchine ostili note come ARC, la sopravvivenza è piuttosto difficile. I pochi posti sicuri che ci sono vedono migliaia di persone ammassate in stretti insediamenti sotterranei, affidandosi al coraggio di alcuni Raider che si avventurano in superficie per cercare risorse, armi e altro ancora.

Questo è il succo della configurazione di ARC Raiders, un nuovo sparatutto di estrazione di Embark Studios di The Finals. È un mondo abbastanza interessante. Non uno che mi catturerà con una narrazione generale, ma una scusa soddisfacente per gettarti in alcune mappe generali e farti uccidere robot e altri giocatori.

Dopo un breve tutorial, questo è ciò in cui ci siamo bloccati durante il nostro tempo con ARC Raiders, giocando alcune partite in solitaria e a squadre. Ciò che colpisce immediatamente quando si vola in superficie è quanto siano visivamente sorprendenti le mappe in ARC Raiders. Per le parti di un mondo in rovina, possono essere piuttosto carine, ma anche quando mostrano la bruttezza di un mondo desolato, la fedeltà visiva è ancora molto forte. Anche le prestazioni del gioco sono state costantemente solide, per tutto il tempo che abbiamo trascorso con esso. Gli interni e gli esterni si sono comportati in modo simile, e anche sotto il fuoco pesante non abbiamo notato che i fotogrammi scendevano troppo.

Sebbene le mappe fossero belle da vedere, mancavano di una sensazione di vita, specialmente nel gioco in solitaria. La diga, lo spazioporto e la città sepolta erano esteticamente diversi, ma in termini di gameplay rimanevano gli stessi. Trova un posto, cammina fino al posto, cerca di ottenere un po' di bottino nel frattempo. Forse imbatterti in un robot o in un altro giocatore. C'è una buona sensazione all'interno del gameplay che sei un pesce molto piccolo in un grande stagno. Gli ARC sono mortali, indipendentemente dalle loro dimensioni, e alcuni di loro sono così grandi e intimidatori che speri solo che non ti notino mentre passano. Sebbene il fatto che gli ARC siano forti si adattano sicuramente alla narrativa creata da Embark, significa che quando hai appena ricevuto l'attrezzatura iniziale, sei bloccato in una posizione scomoda. Vuoi cose migliori, ma per ottenerle e tenerle dovrai dirigerti in luoghi più letali, che ti vedranno combattere contro ARC che non puoi battere.

Le sparatorie contro gli ARC e i giocatori sono abbastanza divertenti, con una varietà di armi che si rivelano divertenti a modo loro. Il fucile Kettle sembrava una strana pistola da paintball ed era uno dei miei preferiti per quanto fosse economico da realizzare. Dato che non potevamo ottenere molto bottino con la nostra scarsa attrezzatura, tornare a casa per parlare con un gallo che crea oggetti si è rivelato essenziale tra una corsa e l'altra. Facendo uso della sua esperienza, puoi creare tutti i tipi di oggetti da portare con te nelle mappe.

L'impressione generale con ARC Raiders è rimasta tiepida per tutto l'aspetto in solitaria del gioco. Non posso pretendere di ottenere davvero sparatutto ad estrazione, ma d'altra parte finora non sono riusciti a coinvolgermi. Beh, devo dire che è stato così fino a quando non abbiamo iniziato a giocare di squadra durante la seconda metà della sessione. Io, un altro giornalista e un Cacciatore noto semplicemente come Hoodad (che rimarrà per sempre nei miei ricordi per averci dato il lavoro di trasporto definitivo) partiamo per raccogliere risorse e combattere insieme altri giocatori. Quando le persone giocavano con gli altri, erano più audaci, portando a una maggiore azione tra le squadre, che si trasformava immediatamente in scontri a fuoco.

Utilizzando gli strumenti di comunicazione in-game, oltre ad alcuni frammenti di chat di prossimità per urlare ai nemici prima di metterli fuori combattimento, ho capito rapidamente cosa rende giochi come questo così divertenti per così tante persone. L'esperienza delle squadre per ARC Raiders sembra il vero modo di giocare. Puoi affrontare ARC che non ti sogneresti mai di abbattere da solo e puoi vagare per la mappa senza sentirti come se dovessi estrarli dopo pochi minuti.

Non sembrava necessariamente che si stessero facendo molti progressi, anche nel gioco di squadra, ma questo non aveva molta importanza durante i periodi in cui abbiamo avuto modo di fare squadra con altri giocatori. Corri per le mappe, raccogli quello che puoi, abbatti gli ARC e combatti a fuoco con altre squadre. Sembra che l'eccitazione sia raddoppiata quando hai una squadra al tuo fianco. Come esperienza in solitaria, forse più bottino o server più pieni quando il gioco sarà disponibile aiuteranno a migliorare questo aspetto, ma c'era ancora molta eccitazione da trovare in ARC Raiders. I fanatici degli sparatutto di estrazione irriducibili potrebbero trovare il gioco un'esperienza un po' diversa, ma se stai solo cercando di divertirti con i tuoi amici, allora potresti voler tenere d'occhio ARC Raiders quando arriva.