ARC Raiders confermato che ha raggiunto i 12 milioni di giocatori

HQ

ARC Raiders è stato un enorme successo. Embark Studios ' ultimo progetto è arrivato con un clamore fragoroso e da allora non ha visto quasi più dissiparsi. In effetti, è stato un tale successo che nei meno di tre mesi dalla sua uscita, è stato confermato che raggiungerà un pubblico impressionante di 12 milioni di giocatori.

Un tempo si pensava fosse così, ora Embark ha confermato l'informazione in un comunicato stampa, in cui il produttore esecutivo Aleksander Grøndal la considera un "traguardo che dobbiamo interamente ai giocatori."

Per segnare questo momento, Embark ha davvero una sorpresa per i fan, poiché offre ai giocatori lo strumento Gilded Pickaxe da usare in gioco. Lo sviluppatore nota che inizialmente questo obiettivo era segnare il traguardo dei 10 milioni di download per ARC Raiders, ma poiché questo è stato rapidamente superato, ha deciso di offrirlo come oggetto da celebrazione da 12 milioni.

Ottenere l'oggetto è semplice. Basta avviare il gioco e accedere, e dovresti vederlo nella tua casella di posta al momento. Quindi, quanto manca prima di ricevere una ricompensa di 15 milioni di giocatori?