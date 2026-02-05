ARC Raiders, i giochi friendslop continuano a vendere numeri enormi nel 2026

HQ

È stato solo il mese scorso che abbiamo saputo che il mega successo dello sparatutto estrattivo ARC Raiders aveva superato i 12 milioni di giocatori. Ora abbiamo dati che indicano che il gioco ha venduto milioni di copie in più, oltre a importanti impulsi per grandi successi a sorpresa dell'anno scorso come Peak e R.E.P.O.

Secondo Rhys Elliot di Alinea Analytics, ARC Raiders ora si attesta a 15 milioni di copie vendute, avendo venduto altre 1,5 milioni di copie solo su Steam nel nuovo anno. Questo equivale a 500 milioni di dollari di ricavi lordi, una cifra enorme per il tiratore di estrazione di Embark. Ha mantenuto il primo posto nelle vendite su PlayStation, Xbox e Steam nei primi tre mesi, e ha continuato a godere di un picco di giocatori che supera persino quello di Battlefield 6.

A gennaio, i giochi friendslop a basso costo hanno dimostrato la loro sorprendente resistenza. Peak ha chiuso al secondo posto su Steam, vendendo altri 1,3 milioni di copie. R.E.P.O. ha superato il traguardo dei 20 milioni di copie vendute e RV There Yet? aggiunse 750.000 copie in più al suo numero complessivo in crescita.

Questi titoli di punta ci mostrano il futuro delle nostre esperienze di gioco?