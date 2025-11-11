ARC Raiders non conosce ancora il suo soffitto di cristallo: più di 700.000 giocatori simultanei, e continua a crescere

HQ

Il passaparola sembra avere un grande effetto sui giocatori ARC Raiders. Il titolo, che era riuscito a superare i 350.000 giocatori simultanei nel suo primo weekend di vendita (e un milione di copie vendute nei giorni successivi) è cresciuto quasi continuamente da allora.

Anche ora, a meno di due settimane dall'uscita del gioco, Embark celebra il successo del lancio riportando oltre 700.000 giocatori simultanei in questo secondo fine settimana, cosa che Gematsu amplia affermando che oltre 4 milioni di copie di ARC Raiders sono già state vendute tra Steam, PlayStation e Xbox.

È chiaro che ARC Raiders ha ancora molta strada da fare prima di trovare il suo limite di giocatori. Ma finché dura la striscia, il team di sviluppo ha condiviso un messaggio di ringraziamento sui social media, che potete vedere qui sotto.

Ci piace molto ARC Raiders, e noi di Gamereactor gli abbiamo dato il nostro punteggio più alto nella nostra recensione completa di qualche giorno fa. Hai giocato a ARC Raiders ?