Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
news
ARC Raiders

ARC Raiders non riceverà un altro playtest prima del lancio

Il team di Embark Studios non lascerà il suo ufficio e non sarà nemmeno alla Gamescom.

HQ

Embark Studios si sta preparando per il lancio del suo sparatutto di estrazione ARC Raiders e si sta preparando per assicurarsi che il gioco sia pronto per il 30 ottobre.

Ciò significa che non ci saranno più test pubblici. Sebbene in passato ci siano stati test per consentire a Embark di ottenere il feedback dei giocatori, lo studio ha imparato a tenere sotto controllo le aspettative, e quindi è stato chiaro con i fan sui social media.

Inoltre, non ci sarà una presenza per il gioco alla Gamescom. Sembra che in gran parte non ci sia molto altro da mostrare per ARC Raiders. Abbiamo visto un sacco di trailer, molte persone hanno giocato al gioco e ora è solo il momento di aspettare fino a ottobre per rimanere bloccati.

ARC Raiders verrà lanciato il 30 ottobre per PS5, PC e Xbox Series X/S.

ARC Raiders

Testi correlati

0
Dopo tre anni di silenzio - ARC Raiders torna

Dopo tre anni di silenzio - ARC Raiders torna
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

ARC Raiders è rimasto in silenzio da quando è stato annunciato nel 2021. Il gioco d'azione a tema spaziale dal profumo retrò era previsto per la prima volta nel 2022, ma è stato poi posticipato...



Caricamento del prossimo contenuto