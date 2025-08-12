ARC Raiders non riceverà un altro playtest prima del lancio

HQ

Embark Studios si sta preparando per il lancio del suo sparatutto di estrazione ARC Raiders e si sta preparando per assicurarsi che il gioco sia pronto per il 30 ottobre.

Ciò significa che non ci saranno più test pubblici. Sebbene in passato ci siano stati test per consentire a Embark di ottenere il feedback dei giocatori, lo studio ha imparato a tenere sotto controllo le aspettative, e quindi è stato chiaro con i fan sui social media.

Inoltre, non ci sarà una presenza per il gioco alla Gamescom. Sembra che in gran parte non ci sia molto altro da mostrare per ARC Raiders. Abbiamo visto un sacco di trailer, molte persone hanno giocato al gioco e ora è solo il momento di aspettare fino a ottobre per rimanere bloccati.

ARC Raiders verrà lanciato il 30 ottobre per PS5, PC e Xbox Series X/S.