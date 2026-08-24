ARC Raiders ' quinta spedizione durerà "fino all'inizio del 2027"

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Siamo sull'orlo dell'arrivo della quinta grande spedizione in ARC Raiders, ma forse non serve affrettarvi a iniziare questa. Lo diciamo in un post sul blog, lo sviluppatore Embark Studios ha rivelato che questa prossima Expedition sarà l'ultima per un bel po', dato che ci vorrà più tempo prima del lancio della sesta, tanto che in realtà la prossima Expedition arriverà "prima dei primi anni 2027."

Per quanto riguarda il motivo di questo cambiamento di struttura, Embark ha spiegato che c'è il desiderio di "cambiamenti più grandi", tra cui modifiche che mirano alle finestre di partenza strette, alla struttura delle ricompense e all'accessibilità per i nuovi giocatori.

Poiché tutto questo richiederà un notevole sforzo per essere affrontato, Embark spiega: "Per affrontare queste preoccupazioni, dobbiamo mettere in pausa le Spedizioni per un po'. La quinta Spedizione sarà l'ultima fino all'inizio del 2027, quando le Spedizioni torneranno con importanti miglioramenti, affrontando alcuni dei maggiori punti dolenti dei giocatori."

Lo sviluppatore spiega che condividerà ulteriori informazioni sui cambiamenti più importanti che ha pianificato a settembre, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni. Per quanto riguarda coloro che resteranno durante questa lunga pausa, Embark promette "tutti i potenziamenti consecutivi che avete ottenuto persisteranno quindi non si perde progresso," e che "poiché le carovane saranno resettate, eventuali carovane parzialmente completate saranno sostituite da voucher Ermal di pari valore che potranno essere usati per acquistare offerte Ermal insieme a Parti ARC e scambio di armi, o venduto per monete."

Pensi che questa sia la mossa giusta per il futuro di ARC Raiders ?