ARC Raiders raggiunge 264k giocatori simultanei al lancio con una valutazione molto positiva

Embark Studios potrebbe aver incastonato il lancio dello sparatutto di estrazione ARC Raiders proprio tra l'incudine e il martello di Battlefield e Call of Duty, ma non sembra aver rallentato l'hype per il nuovo gioco. ARC Raiders non solo ha attirato una quantità impressionante di giocatori al lancio, ma ha anche battuto l'ultimo gioco di Embark, The Finals, che era anche gratuito.

Le finali sono state lanciate nel dicembre 2023 e hanno raccolto ben 242 mila giocatori simultanei. ARC Raiders, nonostante il costo di £ 30, è riuscito ad attirare ancora più giocatori al lancio, con 264.000 giocatori simultanei secondo SteamDB. Questo numero potrebbe aumentare durante il fine settimana, poiché più giocatori salteranno sul nuovo sparatutto di estrazione. Sembra anche che ARC Raiders abbia funzionato piuttosto bene con le recensioni, dato che il gioco attualmente si trova a un punteggio di recensioni molto positive dell'89% su Steam al momento in cui scriviamo.

Con Call of Duty che incombe, ARC Raiders potrebbe essere pronto per una sfida, ma sembra che Embark sappia che esistono diversi giocatori di sparatutto e alcuni vorranno l'aspetto più tattico del gameplay di estrazione di ARC Raiders ', mentre altri vorranno semplicemente correre e sparare a loro piacimento. Tieni d'occhio la nostra recensione ARC Raiders, in arrivo non appena ci tuffiamo noi stessi nello sparatutto di estrazione.

