ARC Raiders raggiunge un picco di oltre 350.000 giocatori durante il fine settimana

Nonostante il lancio in mezzo a una marea di uscite importanti, tra cui Battlefield 6 e la modalità battle royale gratuita RedSec, ARC Raiders ha dimostrato durante il fine settimana di essere partito alla grande.

Mentre il gioco aveva già un buon numero di giocatori simultanei online entro giovedì sera, quel numero ha continuato a salire costantemente per tutto il fine settimana, raggiungendo alla fine un picco di 354.836 giocatori su SteamDB.

Questo è particolarmente impressionante considerando che il gioco non è free-to-play e non sappiamo ancora quanto bene abbia venduto su PlayStation o Xbox.

Embark ha recentemente rivelato una road map per il gioco e ha anche confermato che stanno lavorando a diversi progetti non annunciati, tutti incentrati sul multiplayer.