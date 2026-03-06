ARC Raiders scoperto che sta memorizzando i DM Discord dei giocatori, Embark lo risolve rapidamente

HQ

"Se la chat di gruppo trapela, siamo." E se i tuoi DM venissero trapelati, amig? Beh, la minaccia può essere bassa, ma non è mai nulla, come recentemente ha scoperto il blogger Timothy Meadows ARC Raiders che stava memorizzando i DM Discord dei giocatori tramite un file di testo semplice.

Nel suo post sul blog, Meadows ha spiegato che conversazioni private tra due utenti venivano scritte su un file di log locale del gioco. Come spiegheremo, questo è stato chiaramente un errore non identificato dal team di Embark Studios, e non è un tentativo malevolo di recuperare i tuoi dati, ma mostra come a volte possano apparire crepe e gravi violazioni della privacy dei giocatori possano verificarsi anche per errore.

Per fortuna, questo è stato rapidamente individuato da Embark, e una correzione rapida ha rimosso il problema con una patch. I DM Discord memorizzati da ARC Raiders non sono stati inviati fuori dai sistemi utente, a quanto pare, quindi non c'è preoccupazione che vengano conservati da qualche parte in qualche data center. Tuttavia, questo potrebbe essere stato un vero spavento per chiunque non voglia che i giochi leggano i propri messaggi privati solo perché hanno collegato i loro account.