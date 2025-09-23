ARC Raiders sta permettendo a tutti di salire per un Server Slam il mese prossimo

HQ

ARC Raiders, il prossimo sparatutto di estrazione di Embark Studios, ha attirato una certa base di fan nelle beta precedenti e dopo il suo annuncio. Questa popolarità è un'ottima cosa per Embark, ma comporta anche una potenziale sfida per i server al momento del lancio.

In vista del lancio del 30 ottobre, ARC Raiders ha mostrato un nuovo trailer di pre-ordine che ci offrirà un Server Slam dal 17 al 19 ottobre. Non è necessario aver preordinato il gioco per partecipare e sembra che questo test sia davvero aperto a chiunque voglia provarlo.

Un Server Slam è un po' come una beta, ma l'idea è quella di mettere i server alla prova con il maggior numero possibile di persone in preparazione del lancio. Si spera che sia in grado di aiutare a combattere eventuali problemi che potrebbero sorgere quando ARC Raiders arriverà alla fine di ottobre.