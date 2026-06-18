Arc System Works ha annunciato una propria vetrina per la prossima settimana

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Dopo oltre 35 anni di sviluppo di giochi di combattimento noti come il franchise Blazblue e, soprattutto, Guilty Gear, Arc System Works sta espandendo la propria presenza oltre i confini della sua città natale di Yokohama, verso l'Occidente. Nel 2024 hanno aperto il loro primo ufficio europeo a Parigi e recentemente hanno lanciato canali social ufficiali per la comunità gamer spagnola. Tuttavia, si stanno preparando a compiere un grande salto in avanti.

Potremmo avere il nostro primo assaggio di ciò che ci aspetta la prossima settimana, dato che hanno annunciato l'Arc System Works Showcase 2026, un evento in diretta in streaming in cui discuteranno le ultime novità dallo studio e una serie di titoli sviluppati e/o pubblicati da Arc System Works. Non sono stati menzionati titoli specifici, ma è sicuro presumere che vedremo aggiornamenti su Guilty Gear Strive o, chissà, forse un primo sguardo al prossimo capitolo della serie di picchiaduro. È anche sicuro dire che avremo uno sguardo approfondito su Marvel Tōkon: Fighting Souls, il cui uscita è prevista per il 6 agosto.

L'Arc System Works Showcase 2026 si terrà il 24 giugno alle 22:00 BST/23:00 CEST tramite il canale ufficiale YouTube. Ti mancherai?