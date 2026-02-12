Arda Güler invia una dichiarazione riguardo alle accuse secondo cui subisce bullismo al Real Madrid

HQ

Arda Güler, il centrocampista turco ventenne del Real Madrid, ha inviato una dichiarazione per negare le accuse mosse dal suo ex capo scouting, Serhat Pekmezci, che ha affermato di essere stato vittima di "mobbing", ovvero bullismo sul posto di lavoro, nel club spagnolo.

Serhat Pekmezci, l'uomo responsabile dell'acquisto di Güler con il Fenerbahçe, ha dichiarato in un'intervista in Turchia che Güler veniva intimidito dai giocatori. "Non è che si sia lamentato con me, ma sapevo che sarebbe successo. Gli ho detto di avere pazienza", ha detto Pekmezci. "C'è un gruppo lì che non è riuscito ad accettare Arda; purtroppo sono giocatori con un ego molto grande."

Dopo che le parole del suo ex scouter hanno fatto notizia ovunque, Güler ha inviato una dichiarazione, negando le accuse, affermando di aver "seguito con tristezza le recenti dichiarazioni pubbliche".

"Fin dal mio primo giorno, sono stato accolto calorosamente da tutti in questo club, e ho sempre considerato questo posto una famiglia. Sono estremamente orgoglioso di essere un giocatore del Real Madrid e desidero difendere questo distintivo per molti altri anni," ha detto il turco.

"Abbiamo una squadra molto forte e mi sento felice e onorato di condividere lo spogliatoio con tutti i miei compagni. Chiedo gentilmente che non venga data alcuna attenzione a commenti o resoconti, scritti o espressi, su questa questione."