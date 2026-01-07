Area-51 presentato da Alienware al CES

HQ

Il CES 2026 ci ha anche regalato il computer desktop Alienware Area-51, dotato di un AMD Ryzen 7 9850X3D, attualmente la CPU da gaming più veloce sul mercato.

È progettato con pressione d'aria positiva, con un AIO da 360mm che è il più grande ordinato, ma anche il case da 80L ha spazio per 420mm.

Le caratteristiche includono una scheda madre ATX standard "specificamente per l'Area-51" con dissipatori di calore in alluminio e progettata con regolazione della tensione di fase 10+2+2.

A differenza della maggior parte degli altri, utilizza lo standard di potenza a 12V ed è fornito con alimentatore da 850 o 1500 watt.

Il case è dotato di sette zone RGB e ha una porta rinforzata in acciaio con pannello in vetro temperato, oltre a un controller esterno per la luce di illuminazione, ventole e I/O. C'è spazio per 2x2.5", 1x3.5" e 3xM.2, inclusi i supporti di stoccaggio, e tutte le ventole sono dotate di filtri antipolvere rimovibili.

A seconda della scheda grafica scelta, può pesare fino a 34,5 kg.

