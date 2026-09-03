ArenaNet introduce le specie giocabili in Guild Wars 3

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Durante il Summer Game Fest di quest'estate, ArenaNet ha riservato una vera sorpresa, annunciando Guild Wars 3. È previsto che sia disponibile per PC e PS5 nel 2027, 15 anni dopo il suo predecessore. È considerato una sorta di prequel e si svolgerà oltre 1.000 anni prima del Guild Wars originale.

Questa volta, l'avventura è ambientata nella regione di Orr, e l'idea è che assumeremo il ruolo dei Vaelwarden per proteggere il mondo. Ora, gli sviluppatori hanno condiviso più dettagli sulle razze che potremo interpretare nell'avventura - ed è chiaro che ci saranno diverse opzioni piuttosto uniche.

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