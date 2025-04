Ari Aster e Joaquin Phoenix fanno squadra per Eddington

Ari Aster ha già avuto una carriera cinematografica piuttosto forte, con successi come Hereditary e Midsommar nel suo portfolio. L'ultimo film del regista è stato un po' meno ben accolto, poiché Beau is Afraid non ha lasciato la stessa impressione tra i fan, tuttavia sta cercando di tornare in pista quest'estate con Eddington.

Questo è un film drammatico che segue uno sceriffo di una piccola città e un sindaco mentre arrivano alle difficoltà, il che porta a un conflitto in una città del New Mexico, noto come Eddington. Il film presenta un cast davvero impressionante, con l'intera lista di star considerate come segue:



Joaquin Phoenix



Pedro Pascal



Luca Grimes



Deirdre O'Connell



Michael Ward



Austin Butler



Emma Stone



Amelie Hoeferle



Clifton Collins Jr.



William Belleau



Per quanto riguarda la data in cui Eddington debutterà nei cinema, la premiere del film è prevista per il 18 luglio e puoi vedere il trailer del prossimo film diretto da Ari Aster qui sotto.