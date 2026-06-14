Ari Aster rivela di aver scritto un prequel Hereditary

Hereditary di Ari Aster non solo ha messo il regista sulla mappa, ma si colloca anche come uno dei film horror più spaventosi dell'ultimo decennio. Un viaggio inquietante dall'inizio alla fine, gli appassionati di horror desiderano qualcosa di simile da tempo, e Aster potrebbe proprio avere tutto in speranza.

Durante una sessione di domande e risposte sul film ripreso da Gold Derby, Aster ha rivelato di aver scritto un prequel di Hereditary. "Ho scritto un prequel a questo. Non sembra mai il momento giusto. È un prequel, non un sequel, quindi non so dove andrà a finire," ha detto.

Hereditary segue una famiglia che piange la perdita di una madre e di una nonna. Poco dopo, un'altra tragica scomparsa porta la famiglia ancora più fuori strada, mentre scoprono lentamente il passato oscuro e contorto della persona amata che hanno lasciato dietro di sé. Un prequel, quindi, probabilmente affronterà quel passato e darà più dettagli sulla madre di Annie e sul culto demoniaco che ha trovato come principale hobby della sua vita.

È un momento unico per l'horror in questo momento, visto che stiamo assistendo a una nuova ondata di nomi come Curry Barker e Kane Parsons. Aster ha anche detto qualcosa sugli altri recenti successi del genere: "Questo è un mese davvero interessante con Curry e Kane. Non avevo visto i corti di Kane fino all'uscita di Backrooms. È davvero interessante. Ha 20 anni e quello che ha fatto su Blender, penso che stia chiaramente seguendo una visione. Sono entusiasta di vederlo. È così emozionante."

Forse ora è il momento per Aster di tornare e mostrare i suoi Hereditary muscoli. Se le ultime settimane hanno dimostrato qualcosa, però, è che la gente amerà sempre un bel spavento.