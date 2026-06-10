Ariana Grande ed Ethan Slater terminano la relazione in silenzio dopo quasi tre anni

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La pop star e attrice Ariana Grande e l'attore Ethan Slater si sono lasciati dopo più di tre anni di relazione. La coppia si è conosciuta per la prima volta sul set di Wicked, dove Slater interpretava il munchkin Boq e Grande la brava strega Glinda.

Una fonte ha detto a People che la separazione della coppia è stata "amichevole" e che, mentre cercavano di far funzionare i loro impegni intensi, sembrava semplicemente non sostenibile.

"È amichevole, hanno dato molto tempo e attenta considerazione e hanno deciso di separarsi. Sono ancora amici e si sostengono molto. Sono stati separati in silenzio per diversi mesi," ha detto la fonte anonima.

Grande, 32 anni, sta attualmente lavorando a un nuovo tour e ha un album in uscita il 31 luglio. Slater, 34 anni, concluse le sue interpretazioni nell'opera off-Broadway Marcel on the Train, che ha co-scritto e in cui ha recitato. Slater ha recentemente interpretato Thomas Godolkin in Gen V, e ovviamente ha ripreso il ruolo di Boq in Wicked: For Good.