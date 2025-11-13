Aristide Barraud, giocatore di rugby ferito negli attentati di Parigi 2015: "La mia gioia e il mio orgoglio più grandi è aver ricostruito una vita"

HQ

Aristide Barraud, ex giocatore professionista di rugby di Mogliano SSD, è stato una delle 413 persone ferite durante gli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 in Francia. È stato colpito ai polmoni e alla gamba mentre faceva scudo per proteggere sua sorella, anche lei ferita, al ristorante Le Petit Cambodge, dove sono morte 13 persone. Entrambi sono sopravvissuti, ma questo gli ha causato grossi danni che gli hanno impedito di tornare alla sua carriera sportiva professionistica.

Dieci anni dopo, però, Barraud dice di sentirsi guarito, mentalmente e fisicamente: "Quello che mi viene in mente è che sono molto orgoglioso e felice di vivere una vita normale oggi, di essere riuscito a lasciarmi alle spalle quell'evento, di essere riuscito a ricostruirmi una vita, di avere un ambiente che non me ne parla mai", Barraud, 36 anni, ha raccontato a Marca nel decimo anniversario degli attentati.

"Quegli eventi hanno occupato troppo spazio e oggi non è più così, quindi la mia gioia più grande e il mio più grande orgoglio è essere riuscito a ricostruirmi una vita lontana".

Barraud dice di non aver mai pensato agli attentati, e di non aver seguito il processo, perché non sentiva "né il bisogno di riparazione né di verità, dal momento che avevo cercato la mia riparazione e la mia verità altrove che nel processo", ma ha comunque testimoniato perché crede fermamente nella giustizia del suo paese.

"Oggi guardo il rugby senza tristezza o rimpianto perché ci ho provato"

Ora ha reinventato la sua carriera di artista, scrittore e fotografo: nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato "Mais ne sombre pas" sugli attacchi, ma la sua vita è ormai "lontana dagli attacchi". Lui e sua sorella (acrobata) saliranno per la prima volta su un grande palco il prossimo marzo, per uno spettacolo non correlato agli attacchi.

Ha provato a tornare al rugby nel 2017, ma "il suo corpo era spezzato". Sente ancora dolore, "il mio corpo è molto danneggiato: "Direi che ho imparato a convivere con il dolore fisico, che è un tipo di dolore diverso da quello di un giocatore di rugby, ma ho bisogno di routine, quindi ho routine per lo sport, lo yoga, il nuoto, lo stretching... Il mio corpo spesso lotta, ma questo è il rovescio della medaglia dell'essere vivo. Quindi preferisco questo al non essere vivo. Lo accetto."

E anche se non ha mai recuperato la sua carriera, è ancora coinvolto nel rugby: lavora con L'Équipe o Le Monde per le fotografie di rugby e segue e ammira la squadra francese di oggi. E soprattutto, si sente orgoglioso di averci provato: "Oggi posso guardare il rugby senza alcuna tristezza, senza rimpianti, perché il fatto di aver provato a tornare in campo nonostante la gravità dei miei infortuni mi ha permesso di vivere senza chiedermi se ce l'avrei fatta. Non mi soffermo sui "e se" e sono molto in pace, perché sono andato fino in fondo.

Le ferite che ho subito non hanno nulla a che fare con me; sono stati a causa di un incidente, e ho fatto di tutto per rimanere in vita e tornare in campo: ho raggiunto il primo, non il secondo, ma ho fatto tutto quello che potevo, e averlo fatto mi permette di vivere oggi con tutta serenità."

Un altro giocatore di rugby lo ha aiutato: "sembra impossibile"

In effetti, si potrebbe dire che il rugby gli ha salvato la vita, poiché è stato un altro giocatore di rugby e compagno di squadra, Serge Simon, il primo ad aiutarlo dopo essere stato colpito. "Se uno sceneggiatore lo mettesse in un film, nessuno ci crederebbe, perché sembra impossibile. In realtà è successo in una città di milioni di persone, e la persona più vicina a me era un ex giocatore di rugby che conoscevo, che aveva giocato per il mio stesso club. Siamo ancora molto amici oggi. Lo amo teneramente; è importante per me e io so di essere importante per lui".

Barraud ammette che gli ha lasciato delle conseguenze psicologiche oltre al dolore fisico: "Ho più ansia, più paura, mi stanco psicologicamente e fisicamente molto più velocemente, ma ho adattato la mia vita a questo, quindi non c'è problema", ed è felice ed entusiasta di tutti i suoi nuovi progetti... e la vita nuova, felice e piena che ha costruito.