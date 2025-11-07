Ark: The Animated Series ' la seconda stagione è stata posticipata al 2026

HQ

Se hai visto la prima serie di episodi di Ark: The Animated Series nel 2024 e ti sei chiesto dove diavolo sia la seconda stagione/parte, abbiamo un aggiornamento su questo fronte da condividere.

Sui social media, è stato confermato che il secondo lotto di episodi dello show è stato ritardato e che questi saranno presentati in anteprima nel 2026. Non abbiamo alcun motivo o data precisa da aggiungere, solo una rapida immagine teaser con Helena e un commento che ringrazia i fan per la pazienza.

"Non se ne andrà dolcemente in quella buona notte... Helena sale di livello per imparare la Verità in #ARKTheAnimatedSeries Parte 2. In uscita nel 2026 (grazie per la pazienza!). "

Per chi non ha familiarità con questo show, la sinossi è molto simile a quella che ci si aspetterebbe daArk un adattamento: "Una paleontologa del 21° secolo si ritrova resuscitata su un'isola misteriosa popolata da dinosauri e altre creature estinte, e lotta per sopravvivere!"