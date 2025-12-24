Arkane Lyon fornisce un aggiornamento su Marvel's Blade

HQ

Lasciateli cucinare, ragazzi. Mentre il mondo videoludico di oggi è spesso pieno di titoli che accumulano anni di hype prima della loro uscita finale, spesso vediamo giochi che appaiono in un trailer cinematografico per poi sparire dalla faccia della Terra per un po'. Marvel's Blade sembrava non essere diverso, ma Dinga Bakaba di Arkane Lyon ha aggiornato i fan sul gioco dei supereroi.

"La squadra lavora sodo, tutti sono super orgogliosi e si superano," Il co-direttore creativo di Arkane Lyon scriveva sui social media. "Per favore, abbiate pazienza, sarà un gioco speciale e speriamo tutti che raggiunga gli alti standard che ci siamo posti per noi stessi e per tutti voi."

Quindi, nessun dettaglio nuovo rivelato o altro, ma Arkane Lyon sta lavorando su un gioco che potrebbe impressionarci a giudicare dai suoi standard. Dopo che l'ultimo gioco a tema vampiro uscito da uno studio di Arkane è stato chiuso, ci sarà sicuramente un po' di ansia e eccitazione per Marvel's Blade, ma a quanto pare siamo ancora lontani da poterlo vedere in modo significativo. Forse la prossima estate, eh?