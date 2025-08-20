Arknights: Endfield spin-off annunciato

Arknights: Endfield è il passo successivo per il popolare franchise di Hypergryph, offrendo ai giocatori un diverso tipo di esperienza rispetto al gioco originale di difesa della torre. Questo spin-off free-to-play combina frenetici combattimenti RPG d'azione con elementi strategici di simulazione di fabbrica, consentendo ai giocatori non solo di combattere i nemici, ma anche di costruire e gestire strutture.

I giocatori prenderanno ancora una volta il controllo di operatori distintivi, ognuno con le proprie abilità e stili di gioco, mentre esplorano nuovi ambienti e affrontano una varietà di sfide. Secondo Hypergryph, il gioco è previsto per l'uscita su PlayStation 5, PC, iOS e Android, il che lo rende ampiamente accessibile su tutte le piattaforme. Un trailer appena rilasciato offre un primo sguardo al gameplay e all'atmosfera di questo ambizioso progetto, dai un'occhiata qui sotto.