Arman Tsarukyan risponde ai commenti presuntuosi di Ilia Topuria: "Faresti meglio a pregare che non succeda nulla a Charles..."

Questo fine settimana, uno dei combattimenti più attesi dell'anno si svolge a Las Vegas: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira, combattendo per la cintura dei pesi leggeri. Il combattente georgiano e spagnolo, una delle figure più popolari nelle MMA, ha parlato in un'intervista con il New York Post Sports di Arman Tsarukyan, il combattente di riserva nel caso in cui Topuria o Oliveira dovessero annullare all'ultimo minuto. E non pensa che l'armeno sia abbastanza bravo per combattere contro nessuno di loro.

"Questa è una decisione sbagliata per lui. Non so perché abbia accettato. Anche con Charles avrebbe faticato molto. E con me? Non ha possibilità. Nessuna possibilità. Primo turno. Primi minuti del combattimento. Cosa farà? Vai per i takedown. Fratello, andiamo", disse Tofuria, minimizzando Tsarukyan.

Naturalmente, l'armeno non era d'accordo con le sue parole e rispose senza mezzi termini a X. "Faresti meglio a pregare che non succeda nulla a Charles, perché io sono il peggior avversario possibile per te in questa divisione. C'è un motivo per cui stai combattendo contro il ragazzo che ho già battuto, e non contro di me, per quella cintura".

La verità è che Tsaruykan è reduce da una serie di quattro vittorie consecutive nei pesi leggeri, tra cui battere Oliveira per decisione divisa a UFC 300 nell'aprile 2024, ed è stato due volte contendente dei pesi leggeri a Islam Makhachev, l'ex campione dei pesi leggeri che ha lasciato la cintura vacante quando è passato alla divisione dei pesi welter, anche se non hanno finito per combattere a causa del ritiro di entrambi prima dell'incontro a causa di infortuni.

Se sei interessato a Topuria vs. Oliveira, ecco come puoi guardare il combattimento dal vivo. Purtroppo, è in un momento molto scomodo per i fan europei...