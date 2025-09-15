Armand Duplantis batte il record mondiale di salto con l'asta per la 14esima volta nella sua carriera

HQ

Armand Duplantis non ha deluso i suoi milioni di fan e ha rivendicato un altro record mondiale di 14 nel salto con l'asta, conquistando anche l'oro per la Svezia ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2025. Domenica sera a Tokyo, ha saltato 6,30 metri e ha conquistato il titolo mondiale.

"È meglio di quanto potessi immaginare. Dare a voi ragazzi questo record mondiale è incredibile. Sono così felice", ha detto. Ai Giochi Olimpici del 2021, Duplantis ha vinto uno dei suoi primi titoli importanti sullo stesso stadio, ma gli spalti erano vuoti a causa della pandemia. Ora, migliaia di fan hanno fatto il tifo per lui.

Molto indietro i suoi rivali, il greco Emmanouil Karalis, che ha saltato 6 metri e l'australiano Kurtis Marschall, che ha saltato 5.95.

Questa è la quarta volta che batte il suo stesso record quest'anno, da 6.27 a 6.30. A 25 anni, c'è un limite per il Duplantis?

Le incredibili statistiche di Mondo Duplantis

Nessun altro uomo nella storia ha battuto più record mondiali di Duplantis nel salto con l'asta. Solo altri due uomini nella storia hanno saltato 6,10 m o più, Renaud Lavillenie (che aveva il precedente record a 6,16 m nel 2014) e Sergey Bubka. Lo ha fatto 33 volte, mentre gli altri due lo hanno fatto 12 volte insieme.

Duplantis ha vinto tre ori nel salto con l'asta ai Campionati del Mondo (Eugene 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025), tre Campionati del Mondo Indoor (Belgrado 2022, Glasgow 2024, Nanchino 2025), tre ai Campionati Europei (Berlino 2018, Monaco 2022, Roma 2024), un altro agli Europei indoor (Torun 2021) e l'oro in due Giochi Olimpici, Tokyo 2021 e Parigi 2024.