Armatus porterà azione in stile Returnal in una versione demoniaca di Parigi

Hai navigato recentemente nel mondo dipinto di Clair Obscur: Expedition 33 e hai pensato "e se questo giocasse più come Returnal?" Se sì, abbiamo una buona notizia da condividere: per dare il via al Xbox Partner Preview, lo sviluppatore Counterplay Games è apparso per presentare Armatus al mondo.

Questo è un gioco d'azione che presenta un gameplay fluido ed elegante, in qualche modo simile al celebre gioco di Housemarque, ma il tutto ambientato in una versione di Parigi ben lontana dal romantico City of Light che tutti conosciamo. Piuttosto, questa variante della capitale francese è stata invasa da orde di demoni e mostri, e come guerriero senza nome evocato dai pochi resti dell'umanità, è tuo dovere contrattaccare le forze dell'Inferno e attraversare il Scoured Path per infine trovare The Sunless Gate nel tentativo di salvare l'umanità dall'annientamento totale.

Destinato a essere un gioco duro e impegnativo che "ti metterà alla prova" e richiede "preparazione, pratica e abilità", Armatus arriverà sulla maggior parte delle piattaforme al suo lancio nel 2026. In particolare, aspettati che il gioco arrivi su PC, Xbox, PS5 e Switch 2, con la promessa anche per Game Pass e Xbox Play Anywhere. Dai un'occhiata al trailer di presentazione qui sotto.