Armor King si unisce Tekken 8 questo autunno

In realtà è stato solo l'altra settimana che siamo stati in grado di dirvi che il combattente di Muay Thai Fahkumram sarà il prossimo personaggio a unirsi Tekken 8, e che ce ne saranno anche altri due in arrivo entro la fine dell'anno. Ora il combattente autunnale è stato rivelato, e non è altro che Armor King.

In un nuovo trailer del gioco, possiamo dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi attacchi di Fahkumram e al suo aspetto in Tekken 8, dove viene anche rivelato che si unisce al cast il 10 luglio (tre giorni prima per coloro che hanno acquistato l'accesso anticipato). Il video si conclude con l'apparizione del Re delle Armature, che sputa fuoco, e poi apprendiamo che si lancia durante la caduta.

Tutti i personaggi ospiti (e il preferito editoriale Bob) dovranno apparentemente aspettare. Cosa ne pensi della scelta del Re dell'Armatura e chi speri di più che si presenti?