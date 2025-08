Armor King torna a Tekken 8 questo ottobre

HQ

Durante i round finali del terzo giorno all'EVO, Bandai Namco ha colto l'occasione per svelare il tanto atteso trailer di gameplay di Armor King, l'ultima aggiunta al roster in continua crescita di combattenti colorati di Tekken 8, sia nuovi che di ritorno. Sarà il terzo personaggio DLC della Stagione 2 e farà ufficialmente il suo ingresso nell'arena questo ottobre, in particolare il 13 per i possessori del Season Pass e il 16 per tutti gli altri.

Come previsto, Armor King colpisce duro e offre animazioni impressionanti, un aggiornamento visivo di altissimo livello rispetto ai giochi precedenti. I fan hanno atteso con impazienza il suo ritorno e la risposta dei partecipanti all'EVO e dei giocatori online è stata immediata ed entusiasta. Anche se forse non è l'aggiunta più rivoluzionaria, i giocatori sembrano soddisfatti e Bandai Namco sembra andare all-in in vista di Halloween. Siamo emozionati, e tu?

