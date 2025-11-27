Arne Slot "non è in pericolo" nonostante la peggior serie del Liverpool negli ultimi 70 anni

HQ

Arne Slot parlò in una conferenza stampa un giorno dopo la sconfitta per 1-4 ad Anfield contro il PSV Eindhoven in Champions League. Fonti dicono a BBC Sport che la posizione di Slot non è "minacciata in modo "imminente" e che le conversazioni con il club sono rimaste le stesse da quando è entrato in squadra un anno e mezzo fa.

"Continuiamo a combattere. Cerchiamo di migliorare, ma le conversazioni sono state le stesse degli ultimi anni e mezzo", ha detto Slot nella conferenza stampa regolare prima della partita di Premier League di domenica contro il West Ham. Ha detto di aver sempre avuto pressione, l'anno scorso era sotto pressione per vincere il campionato, "ma ora è un tipo di pressione diverso perché abbiamo perso così tante partite."

I peggiori risultati per il Liverpool negli ultimi 70 anni

Secondo le statistiche, questa è la peggior serie per Liverpool in oltre 70 anni. Dobbiamo tornare al 1953 per trovare una serie simile di nove sconfitte e tre vittorie in un arco di 12 partite. Peggio ancora, il Liverpool ha perso tre partite di fila (Nottingham Forest 0-3, Manchester City 0-3 e PSV 1-4), cosa che non accadeva dal dicembre 1953.

Il Liverpool è sceso dal primo al dodicesimo posto in Premier League con sei vittorie e sei sconfitte, e affronterà il West Ham domenica e il Sunderland mercoledì 3 dicembre in Premier League.