Arne Slot parlerà oggi con Mohamed Salah del suo futuro al Liverpool

La delicata situazione tra Liverpool e Mohamed Salah dovrà aspettare fino alla fine della Coppa d'Africa, quando l'internazionale egiziano partirà lunedì prossimo e, a seconda di quanto l'Egitto arriverà nella competizione, potrebbe non tornare prima della finale del 18 gennaio. Succede dopo che Salah ha detto di sentirsi "scaricato sotto il bus" dalla squadra a causa dell'allenatore Arne Slot che lo aveva lasciato in panchina nelle ultime partite del club.

Venerdì mattina, Arne Slot incontrerà Salah per discutere del suo futuro al club. Il manager dei Reds ha detto che l'esito della conversazione "determinerà come andranno le cose" per Salah nella partita di sabato contro il Liverpool contro il Brighton, la sua ultima prima di partire per la Coppa d'Africa... e potenzialmente la sua ultima partita per il Liverpool?

"Non ho motivi per non voler che resti", ha detto oggi Slot. All'inizio di questa settimana, ha dichiarato di non avere "idea" se Salah avrebbe lasciato il Liverpool durante il mercato invernale, rispettando solo sei mesi per l'attuale proroga biennale del contratto con il club inglese, che dura fino al 2027.